Forhenværende naturvært boykotter DR efter forskersag

Debatten om ”Ellen Imellem” tog for alvor fart, da Dansk Magisterforening fredag oplyste, at den ville klage over den behandling, som astrofysiker Anja C. Andersen fik i programmet.

I programmet skulle Anja C. Andersen debattere konspirationsteorien om, at jorden i virkeligheden er flad, med journalisten Ellen Kirstine Jensen.

Programmet ville indeholde satiriske elementer, fik Anja C. Andersen at vide på forhånd.

Men dagen inden programmet blev udgivet, fik Anja C. Andersen en mail fra DR om, at spørgsmålene som journalisten stillede hende i virkeligheden kom gennem en øresnegl fra en konspirationsteoretiker.

- Jeg er målløs over at blive misbrugt i en fake news kampagne fra DR pakket ind som satire. Havde jeg kendt præmissen på forhånd, havde jeg aldrig medvirket, sagde Anja C. Andersen i en skriftlig kommentar til Ritzau fredag.