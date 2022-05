Han understreger samtidig, at grænseoverskridende adfærd er ”helt uacceptabelt”.

Hanne Sundin, som er næstformand i det nuværende menighedsråd, har personligt ikke hørt om sagen før.

- Jeg er forfærdet over at høre om det. På den baggrund må vi træde et skridt tilbage og vurdere, hvad der skal ske fremadrettet, siger hun.

Ole Ehlers, som var formand for menighedsrådet i 2014, siger til Berlingske, at ledelsen ikke havde kendskab til sagen i det omfang, som avisen beskriver.

Flere anonyme ansatte i kirken udtrykker over for Berlingske bekymring over, at manden den dag i dag har tæt kontakt med unge i samfundstjeneste og frivillige.