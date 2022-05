Rasmus Tantholdt har modtaget årets Publicistpris

Publicistprisen uddeles årligt af Publicistklubben. Det er et netværk for journalister og mediefolk. Tantholdt modtager den for sit arbejde med at reportere fra verdens brændpunkter.

Rasmus har været ansat som krigskorrespondent på TV 2 siden år 2000. Han har i 20 år dækket konflikter og krige verden over.

Med Publicistprisen modtager han 15.000 kroner.

Den Danske Publicistklub uddelte fredag aften også priserne Rebelprisen og Dokumentarprisen.

Rebelprisen gik til Journalist Line Ritz, der i 2020 valgte at sige sit job op på TV 2 for at lave dokumentaren ”MeToo: Sexisme bag skærmen”.

Camilla Stockmann og Lea Wind-Friis fra Politiken vandt Dokumentarprisen for deres dækning af seksuelle krænkelser og systematisk magtmisbrug i DR Pigekoret og senere også på det traditionsrige Skt. Annæ Gymnasium.