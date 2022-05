Overlæge: Ingen grund til at være bange for abekopper

Andre symptomer på sygdommen er muskelsmerter og hovedpine.

Udbruddet af abekopper er langt fra det første på europæisk jord. Tidligere har der dog været tale om tilfælde, der kunne spores tilbage til rejser til Vestafrika, hvor sygdommen findes.

Det er ikke tilfældet denne gang.

- Det er nyt, at der er dannet smittekæder i Europa. Det har vi ikke set før, siger Eskild Petersen.

- Vi er lige i starten af det her udbrud, så der er stadig en masse, vi ikke ved.

Han mener dog ikke, at der er grund til bekymring. Abekopper er nemlig et mere stabilt virus end for eksempel coronavirus, hvor der nemt opstår mutationer.