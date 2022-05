Dansk diplomati styrkes blandt allierede og Putins naboer

- Det er et stærkt signal om, at Danmark er parat til at gøre vores del i det styrkede udenrigs- og sikkerhedspolitiske samarbejde i Vesten.

Ud over Socialdemokratiet og regeringen står Venstre, De Konservative, De Radikale og SF bag det nationale sikkerhedskompromis.

Det er de samme partier, der har været med til at udmønte pengene til det danske diplomati.