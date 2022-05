Hver femte ældre med demens får fortsat kritiseret medicin

Gunhild Waldemar, der er overlæge og klinisk professor i neurologi ved Københavns Universitet og leder af Nationalt Videnscenter for Demens, påpeger, at man i mange tilfælde kunne undgå at bruge medicinen.

Og det ville i hendes øjne være ønskeligt.

- Med den gode pleje og omsorg kan man nemlig forebygge de situationer, som gør, at man pludselig er nødt til at bruge den slags meget stærke medicin for at berolige en urolig og stærkt dement person, siger hun.

Overlægen påpeger, at der allerede er gjort meget i form af vejledninger og kurser.

Men det har tilsyneladende ikke været nok. Centerlederen ønsker derfor en landsdækkende faglig styregruppe, som kan sætte en retning lokalt, hvor behandlingen foregår.