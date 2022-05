Medarbejdermangel i højsæson: Kom i god tid til Københavns Lufthavn

- Vi er desværre inde i en periode, hvor vi må appellere til passagernes tålmodighed, siger kommerciel direktør i Københavns Lufthavn Peter Krogsgaard i pressemeddelelsen.

- Hvis man har mulighed for det, anbefaler vi, at man checker ind hjemmefra. Det sparer tid og gør turen gennem lufthavnen nemmere. Derudover er det en fordel, at man har alle sine dokumenter klar både printet på papir og elektronisk, siger han.

Presset sker på grund af et stigende antal rejsende og mangel på personale.

I weekenden anbefales europæisk rejsende at møde op i lufthavnen op til 2,5 timer før afgang.