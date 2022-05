Torsdag meldte De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, ud, at partiet ikke vil stemme for at ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet i sagen om læk af højt klassificerede oplysninger.

Og da løsgænger Orla Østerby kort tid senere meddelte det samme, tegnede der sig akkurat det nødvendige flertal på 90 mandater for at frede den tidligere Venstre-minister.