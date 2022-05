Forsker om 170 millioner til at beskytte drikkevand: Langtfra nok

110 millioner kroner kan søges til eksempelvis at plante skov, opkøbe jord eller betale kompensation til landmænd for at droppe sprøjtemidler i et drikkevandsområde.

Seks millioner kroner er til at sløjfe tidligere brønde, såkaldte spøgelsesbrønde, og boringer. Og 54 millioner kroner er sat af til analyse af kommunernes indsats med beskyttelse af drikkevandet.

Steen Christensen, der er lektor emeritus i hydrogeologi på Aarhus Universitet og ekspert i grundvand, mener, at de afsatte midler vil hjælpe for få.