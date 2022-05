Lastbil tabte hjulsæt: Cyklist kvæstet og kørt på sygehus

En cyklist er kvæstet og en bilist slap uden større skader, da en lastbil tabte et hjulsæt ved Hvilsager på Djursland onsdag eftermiddag.

Det oplyser vagtchef Morten Hansen fra Østjyllands Politi.

Politiet har tilkaldt vejinspektører, der skal forsøge at opklare, hvordan et hjulsæt med to hjul pludselig kan falde af en lastbil og ramme andre trafikanter.