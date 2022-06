30/06/2022 KL. 09:00

Alex Pedersen indstillede sin professionelle cykelkarriere og fik Tour de France til Danmark

Aktuelt portræt: Med sin baggrund som tidligere verdensmester i cykling, et godt netværk og hjælp fra en god kammerat lykkedes det Alex Pedersen at få de første tre etaper af Tour de France til Danmark. Som talsmand for begivenheden glæder han sig til at være medskaber af den kæmpestore gule folkefest på tværs af landet.