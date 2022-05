Signalkrebs slår flodkrebs af pinden som den mest dominerende art

Signalkrebs har i modsætning til flodkrebs to lyse pletter på klosaksene. Heraf navnet.

Også den invasive galiziske sumpkrebs er fundet på Sjælland og Lolland.

Miljøstyrelsen understreger vigtigheden af at forebygge spredning af den invasive art. Der er nemlig stor fare for, at signalkrebsen spreder sig yderligere.

- Vi kommer formentlig aldrig af med signalkrebsen. Men det er vigtigt, at vi alle er opmærksomme på ikke at bidrage til yderligere spredning, siger biolog Julian Dons Henriksen fra Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Trods vedvarende fiskeri ser man stadig flere signalkrebs. Det kan ifølge Miljøstyrelsen skyldes, at de mindre krebs drager fordel af, at de store fiskes op.