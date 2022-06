Han skulle have været landmand og arvet familiens gård med masser af dyr og 40 tønder land. Men Arne Roligheds helbred kom i vejen.

I stedet har den tidligere socialdemokratiske sundhedsminister viet sit liv til sundhedspolitik.

Arne Rolighed voksede op på Mors, og som 13-årig kom han ud at tjene på nabogården. Allerede som 16-årig fik han ansvar for at drive et stort landbrug alene.