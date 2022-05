Han koblede trivsel til arbejdsliv

Blandt andet var han en stor stemme i modstanden mod atomkraft og tilskrives en del af æren for, at Socialdemokratiet med statsminister Anker Jørgensen i spidsen gik fra at støtte og arbejde for atomkraft i Danmark til at trække i land.

Hans karrierevej har også bragt ham til søs, inden han blev professor.

I 1961 blev han orlogskaptajn i søværnet, og han var fra 1955 til 1957 næstkommanderende på korvetten ”Triton”.

Det var også i militæret, at hans interesse for samspillet mellem mennesker og miljø startede. Her var han militærpsykolog.

Eggert Petersen er desuden tidligere direktør for Landsforeningen for Mentalhygiejne.

/ritzau/