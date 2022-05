Sjældent syn: Hvalros holder lige nu til på Læsø

Annika-Corrina Toth er biolog ved Nordsøen Ocenarium. Hun vurderer, at det er specielt, at der allerede har været to hvalrosser i Danmark indtil videre i år.

- Jeg troede, det var once in a lifetime, da jeg så en hvalros i Hirtshals for nogle uger siden, men nu er der en igen. Det er kæmpestort, siger hun til DR.

Biologen er desuden sikker på, at der ikke er tale om den samme hvalros. Der er nemlig markant forskel på deres stødhænder, bemærker hun.

Normalt holder hvalrosser til i nordligere farvande omkring Grønland, Canada og norske Svalbard.