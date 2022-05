21/05/2022 KL. 15:00

»Jeg har også mødt mange helhjertede mennesker i psykiatrien, men rammerne er bare ikke i orden«

Lægeforeningen, patientorganisationer og pårørende er ved at miste tålmodigheden, når det gælder den 10-årsplan for psykiatrien, som regeringen lovede for tre år siden. Mere end halvdelen af lægerne i psykiatrien svarer i en undersøgelse, at de ugentligt må udskrive patienter, som fortsat burde være indlagte. Sundhedsministeren lover, at psykiatriplanen kommer inden et valg.