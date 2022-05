75.000 rejsepas giver fri adgang til sommerrejser i Danmark

- Rejsepassene har tidligere været en stor succes for de danskere, som vil ud og opleve Danmark.

- Tilbuddet giver en god mulighed for at prøve noget nyt denne sommer og måske se et andet ferielandskab af Danmark, end det man plejer, siger kundechef i DSB Charlotte Saltoft Kjærulff.

Rejsepasset giver adgang til at rejse frit i otte sammenhængende dage med busser, tog, metro, lokalbaner og letbaner.

Tilbuddet kan benyttes til rejser i skolernes sommerferie, der begynder lørdag 25. juni til og med søndag 7. august