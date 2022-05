Udredning for astma halter og lever ikke op til målet

Det er ikke godt nok, lyder det fra professor og overlæge Vibeke Backer, Rigshospitalet, der er formand for databasen Dansk Register for Astma.

- Det er ikke tilfredsstillende. Det er vores pligt at stille den korrekte diagnose, for det betyder meget for patienten at få den rigtige diagnose. Diagnosen er hele fundamentet for en succesfuld behandling, siger hun.

Målet er, at 80 procent af astmapatienterne skal have foretaget de grundlæggende diagnostiske tests på hospitalet.

Men det er som nævnt kun 69 procent, der får foretaget disse test.