Anklagen mod Claus Hjort Frederiksen er blevet stemplet som så fortrolig, at selv om justitsminister Mattias Tesfaye har sagt, at det nemmeste for ham ville være at lægge det hele frem i salen, så frygter han at karambolere med hensynet til statens sikkerhed, hvis han deler anklagens ordlyd med alle Folketingets medlemmer.

I stedet er det altså kun partilederne, som får tilbudt en fortrolig orientering af Rigsadvokaten, og som derefter kun må give deres anbefaling til resten af partiet. Tirsdag meldte Venstres partiformand, Jakob Ellemann-Jensen, ud, at han havde takket nej til den fortrolige orientering, i protest mod at han ikke måtte dele oplysningerne med sin folketingsgruppe.