Hans egen profil er ikke tætpakket af opslag eller likes fra omgivelserne. Den viser, at han er bloddonor, at han bruger det meste af sin fritid på at køre mountainbike, og at han går op i politik. Som da han i februar i år efter strømmen af kvindedrab taggede tre politikere i et opslag. Han takkede dem for at presse på for en øget indsats mod partnerdrab og skrev:

»Hvis vi kan undgå blot et enkelt drab, så er det det værd!«.