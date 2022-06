I foråret 2020 opholdt en delfin sig i Kattegat ud for det sydøstlige Vendsyssel. En dag satte den kursen mod vest og svømmede ind i Limfjorden ved Hals. Efter nogle sømil forelskede den sig tilsyneladende i en grøn bøje, der markerede sejlrenden i fjorden nord for Klarup. Delfinen opholdt sig dagligt nær bøjen.

Efter en tid blev Aalborg Havn dens foretrukne scene for kåde spring, og nok engang blev en grøn bøje i fjorden dens daglige holdepunkt. I flere uger blev delfinen et udflugtsmål for folk i storbyen ved Limfjorden.