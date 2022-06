To ting optager denne sommer Khaterah Parwarni, som er samfundsdebatter og direktør i organisationen LØFT.

»Jeg skal trække stikket fra mit job for at færdiggøre min bog om de vigtige stunder i mit liv. Og så skal jeg ud at rejse alene. Min danske veninde driller mig med, at hun allerede som teenager tog på ferie på egen hånd. For mig er det første gang; det er lidt angstprovokerende,« indrømmer hun.