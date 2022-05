Udvalget, der består af én folkevalgt fra hver af Folketingets fem største partier, blev i 1988 oprettet for at have indseende med efterretningstjenesterne: et synonym for kontrol og indsigt.

Som kontroludvalgsformand udtalte Bødskov ifølge dr.dk dengang i radioprogrammet ”Politisk Debat” på P1:

»Det har været vigtigt for Socialdemokratiet at sikre, at i takt med, vi gav tjenesterne øgede beføjelser, skulle vi samtidig styrke den parlamentariske kontrol.«

Få år senere – i 2010 – fik udvalget med Bødskov i spidsen vedtaget en central passage, der netop skulle sikre en bedre parlamentarisk kontrol.