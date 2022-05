Fødevarestyrelsen advarer mod 57 farlige kosttilskud

Forbrugerne rådes generelt til at søge grundig information om et kosttilskud, inden de køber tilskuddene via internettet.

Man skal altid undersøge, om produktet er anmeldt som kosttilskud i Danmark og dermed underlagt Fødevarestyrelsens stikprøvekontrol, lyder det fra styrelsen.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan man se en samlet liste over de kosttilskud, der ifølge styrelsen kan være skadelige.