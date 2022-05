Partisekretær Christian Hüttemeier udtaler i den forbindelse, at undersøgelsen blev lavet på baggrund af den diskussion, som blev rejst, da en lang række kvinder med tilknytning til politik trådte frem i under kampagnen #enblandtos og kastede lys over, at sexisme og krænkelse også findes i politik.

»Nu har vi så vores undersøgelse. Den viser desværre, at vi over årene har haft en-to sager af grov karakter. Det er jeg selvsagt uendelig trist over, og jeg kan kun opfordre dem, som måtte have oplevet noget, som de i den grad skulle have været foruden, til at benytte sig af vores hotline, så vi kan få taget hånd om deres sag,« udtaler Venstres partisekretær.