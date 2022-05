Den danske testkapacitet reduceres grundet lav coronasmitte

I starten af foråret lempede de danske myndigheder anbefalingerne for, hvem der bør blive testet for coronavirus.

Anbefalingen er, at man kun bør lade sig teste, hvis man får symptomer på corona og føler sig syg og samtidig er i øget risiko for et alvorligt forløb med corona.

Det anbefales ikke længere at blive testet, hvis man bor sammen med en smittet person, eller hvis man i anden sammenhæng har haft kontakt til en smittet person.