Ansatte flygter fra styrelse bag forsinkede ejendomsvurderinger

En tidligere mellemleder i ICE, som ikke ønsker at stå frem med navn, fortæller til avisen, at ”arbejdspresset er så højt, at mange brænder sammen”.

- Det er et meget, meget stort problem, at man ikke kan behandle folk ordentligt, så de smutter, og at der er så eklatant mangel på ordentlig ledelse, at folk løber skrigende væk derfra, siger den tidligere mellemleder.

Adspurgt om, hvorvidt personaleflugten kan have noget at gøre med de mange forsinkelser og fordyrelser, det nye ejendomsvurderingssystem har været genstand for, siger lektor emeritus i datalogi ved Københavns Universitet Erik Frøkjær, at ”det ganske enkelt er vildt med sådan en udskiftning”.