Oplevelsen er et tydeligt eksempel på, at nogle danske politibetjente har fordomme over for etniske minoriteter, mener Özlem Cekic.

»Politibetjente afspejler befolkningen. Og når der findes fordomme i befolkningen, hvorfor skulle de så ikke eksistere blandt politifolk? Der er ikke noget galt i at have fordomme, for alle har forestillinger om det, man ikke kender. Problemet er bare, hvis de fordomme er med til at præge den måde, politiet møder borgere med minoritetsbaggrund, fordi de ikke er tilstrækkeligt bevidste om dem,« siger hun.

Det her skete i 2017, hvorfor tage debatten nu?

»Jeg kan se, at etnisk profilering stadigvæk eksisterer. Og hvis dansk politi fortsat skal have et image som en ordensmagt, hvor man bliver behandlet på lige fod med alle andre, uanset hvilken religion eller hudfarve man har, så skal politiet til at tage problemerne alvorligt, så man kan få luget ud i de her fordomme,« siger Özlem Cekic.

For nyligt har en rapport fra Institut for Menneskerettigheder vist, at risikoen for at blive sigtet uden at blive dømt er 27 procent højere for indvandrere og 45 procent højere for efterkommere end for personer af dansk oprindelse. I rapporten præsenteres etnisk profilering som en mulig del af forklaringen på de forskelle.

Ifølge Özlem Cekic skal der tages mange forskellige værktøjer i brug for at komme problemet til livs. For det første bør man lave et system, hvor hændelser af forskelsbehandling bliver registreret, så man kan få et overblik over problemets omfang, mener hun.

Hertil er en mulighed at etablere en whistleblowerordning, hvor borgere eller andre politibetjente kan anmelde, hvis de oplever, at politibetjente forskelsbehandler på baggrund af f.eks. etnicitet. Efteruddannelse er en anden mulighed, men første skridt mod en løsning er, at man i politiet erkender problemet, vurderer hun.

»Vi er nødt til at skabe et rum, hvor vi taler om det her. Det ansvar bør politiledelserne tage på sig. Dansk politi er i verdensklasse, men selv verdensklassesinstitutioner kan have problemer,« siger hun.