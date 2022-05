Kommunerne er mindre presset af ukrainske flygtninge end ventet

Mange kommuner har de seneste måneder knoklet for at forberede sig på at modtage et stort antal fordrevne fra krigen i Ukraine.

Men indtil videre er der mange steder kommet langt færre, end man har forberedt sig på.

I Gentofte Kommune har man ifølge borgmester Michael Fenger (K) forberedt sig på, at kommunen kunne modtage op mod 1280 flygtninge. Men indtil videre er der kommet 346.