Midtjysk fusionshospital aflyser mange planlagte operationer

Han oplyser, at der forud for indflytning på RH Gødstrup var udarbejdet en plan. Her var forventningen, at operationsaktiviteten ville være tilbage i normal drift fra slutningen af maj måned.

- Men det har været mere krævende end forventet. Det skyldes til dels et oplæringsproblem og problemer med lagerstyringssystem og lagerbooking, som har haft nogle fejl.

Ifølge den lægefaglig direktør svarer aflysningerne til omkring 40 operationer om ugen.

I alt er fem tidligere operationsafsnit i Holstebro og Herning blevet lagt sammen, og da specialerne har ligget to forskellige steder, skaber sammenlægningen udfordringer.

- De operationssygeplejersker, der kendte operationer det ene sted, kender dem ikke det andet sted. Og omvendt, siger Jens Friis Bak.