Hvis Venstre og Claus Hjort Frederiksen havde håbet på, at alle oplysninger om tiltalen ville komme frem, hvis han ender med at blive stillet for en domsstol, så kan de godt tro om igen. I hvert fald hvis det står til Justitsministeriet.

Fredag indstillede Rigsadvokaten til Justitsministeriet, at der skal rejses tiltale mod den tidligere forsvarsminister for at have overtrådt straffelovens paragraf 109 om uberettiget videregivelse af højt klassificerede oplysninger - og nu lægger justitsminister Mattias Tesfaye op til, at alle oplysninger om sagen holdes i den snævrest mulige kreds, hvis det ender i en retssag.