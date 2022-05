Institutter: Krænkende spiralkampagne i Grønland bør undersøges

Der har også fra grønlandske myndigheders side været et ønske om at nedbringe fødselstallet, vurderer eksperter over for DR.

Institutterne mener, at kampagnen ”udgør en grov krænkelse af piger og kvinders ret til selvbestemmelse”.

- Vi er i Rådet rystede over, at der uden samtykke er sket systematiske opsætninger af spiraler på grønlandske piger og kvinder. Vi tager sagen meget alvorligt, siger Qivioq Løvstrøm, forkvinde for Grønlands Råd for Menneskerettigheder.

Til det grønlandske medie KNR skriver Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i et svar:

- De grønlandske kvinders historier gør et stort indtryk på mig. DR’s dækning fremstiller en dybt problematisk praksis på sundhedsområdet, som med nutidens øjne er komplet uforståelig. Derfor har jeg nu bedt ministeriet undersøge det nærmere.