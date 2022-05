Region Hovedstaden undersøger amputationer efter jysk sag

Allerede i 2019 advarede et tværfagligt specialråd om, at antallet af amputationer lå for højt for Midtjylland.

Ole Thomsen har tidligere forklaret, at han ikke opfattede henvendelsen som en advarsel. Han så det derimod mere som et indlæg i debatten om en fremtidig sundhedsplan.

De mange amputationer skyldes dårlig plads og lange ventetider på karkirurgiske afdelinger i Aarhus og Viborg.

Hvert år siden 2007 blev der lavet færre amputationsforebyggende operationer i Midtjylland sammenlignet med det øvrige Jylland.