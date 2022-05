Lokalarkiver: Persondata-bureaukrati truer med at kvæle os

Han og foreningen har i flere år opfordret Folketinget til, at Arkivloven skal revideres, så lokalarkiverne ikke utilsigtet drukner i unødvendigt papirarbejde.

- Vi er blevet en slags sagesløse ofre for en fuldt ud berettiget kamp mod tech-giganter og offentlige forvaltninger, der sløser med opbevaringen af folks personlige data, siger han.

Lokalarkiverne driver blandt andet det digitale billedarkiv arkiv.dk med mere end tre millioner fotos, som har 5,4 millioner årlige besøgende.

Af den grund mener Jørgen Thomsen, at arkivernes arbejde har stor værdi, som risikerer at blive tabt, hvis for stramme regler blokerer for indsamling og formidling af lokalhistorien.

- Jo mindre, vi indsamler, jo mindre kan vi formidle. Og jo mindre, vi formidler, jo mindre vil der blive afleveret, fordi folk måske ikke ser værdien i at gemme for eftertiden, siger han.