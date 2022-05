Ungdomsforsker forlader Herlufsholms bestyrelse efter dokumentar

- Jeg fik undervejs en fornemmelse af nogle kulturelle og strukturelle udfordringer på skolen, men der tegnede sig ikke et egentligt mønster for mig, ligesom skolens trivselsundersøgelser ikke viser et så rystende billede som TV 2’s dokumentar, skriver forskeren.

Hun har blandt andet redigeret bogen ’Den svære Ungdom’ om unges mistrivsel.

I indlægget fortæller hun, at en sag fra slutningen af 2021, hvor fire elever blev bortvist efter krænkelser af en anden elev, fik hende til at tage initiativ til en ekstern og uvildig pædagogisk undersøgelse af skolens kultur. Det bakkede resten af bestyrelsen op om.

Katznelzon skriver i indlægget, at skolen står overfor et kulturforandringsarbejde, hvor omfanget er så stort, at hendes evner ikke rækker.