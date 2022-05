Fra udlært i en brugs til oprydder i en bank

Den tidligere bankdirektør voksede op på landet i en bydel, der i dag tilhører Esbjerg Kommune. Her var hans far formand for en brugsforening og kasserer i mejeriet.

Efter folkeskolen blev han selv udlært i en brugsforening. Og det var netop i brugsforeningen, at han blev inspireret til at tage en uddannelse inden for finansverdenen.

»Jeg var allerede inden for handel og forretningslivet, kan man sige. Jeg ville gerne have en uddannelse. Og så var det forholdsvis naturligt at fortsætte ad den vej,« siger han.