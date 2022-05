It-problem rammer flere statslige hjemmesider

Flere statslige hjemmesider oplever torsdag eftermiddag problemer, og det er ikke muligt at komme ind på hjemmesiderne.

Årsagen til problemerne er et problem hos Statens It. Det bekræfter Statens Its presseafdeling over for Ritzau.

Statens It er den danske stats it-driftsafdeling. Problemer her kan derfor også have betydning for andre statslige afdelinger, herunder ministerier.