Brevstemmer frister mange ved afstemning om forsvarsforbehold

Den erfaring har de taget med videre.

I Aarhus, hvor det er muligt at brevstemme i kulturhuset DOKK1 og på fem biblioteker, er antallet af brevstemmer steget fra 695 i 2015 til nu 1708.

I Odense fra 376 til 559.

Mest markant er stigningen i Aalborg, som går fra 187 dengang til nu 1107.

Her er betingelserne stort set de samme som i 2015, siger valgansvarlig Søren Thorst.

Han mener, at det er lysten til at selv at bestemme, der gør udslaget.

- Folk vil være uafhængige og slippe for at indrette sig efter at skulle stemme på selve afstemningsdagen, siger han.

Ved afstemningen i 2015 endte den samlede stemmedeltagelse på 72 procent.

Det stigende antal brevstemmer kan måske vidne om, at valgdeltagelsen denne gang bliver højere, siger Derek Beach, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet.