»Essentielt set er flertallet vendt tilbage til normalen, men der er stadig folk, der arbejder hjemmefra,« siger specialkonsulenten.

Han peger samtidig på, at folk, der skifter mellem at arbejde hjemme og møde på arbejdspladsen, har en tendens til at have en lidt længere afstand til jobbet, og »sådan ender vi med at få mere trafik ved hjemmearbejde«.

Flere i togene

Men udviklingen behøver ikke alene skyldes, at flere er tilbage på arbejde. Afdelingschef hos FDM Torben Lund Kudsk mener, at den øgede trafik også kan være påvirket af, at danskernes fritidstilbud er åbnet.

»To tredjedele af danskernes kørsel er på grund af ærinder og fritidsaktiviteter, og resten er på grund af arbejde. Vi har en aktiv fritid, og selv om befolkningen bliver ældre, så kører ældre mennesker endnu mere i bil i dag, fordi de er friskere, så man kan se, at det er folk uden for arbejdsmarkedet, der fylder vejene.«