Fra landevejen i en lille forstad til Odense ser den store, råhvide villa med de sortglaserede tagsten ganske fredelig ud. Perlegruset ligger nydeligt i indkørslen, og de lilla syrener giver en duft af sommerdag.

Men i baghaven står noget, der alligevel skiller sig ud.

Under et forårsgrønt blommetræ i haven står to Suzukier; den ene sølvfarvet og den anden forklædt i mat sort og grønt med et sløringsnet kastet over sig og militærgrønne stykker stof, som skjuler forlygterne.