Grønland udbyder naturområder til udvikling af brint

Det er ikke skatteyderne, som kommer til at betale for det store projekt. Det er meningen, at de virksomheder, den grønlandske regering nu inviterer til at deltage, selv skal til lommerne.

Den grønlandske regering regner med, at der til næste år kommer et egentligt udbud. Når en operatør til projektet er godkendt, vil der gå yderligere fire år, før det første spadestik kan tages.