Grønland og Danmark har trykket hånd om 1,5 milliarder til forsvar

Grønland og Danmark har tirsdag underskrevet en aftale om at styrke forsvaret i Arktis - med et særligt fokus på overvågning - for et samlet budget på 1,5 milliarder kroner.

Aftalen blev formaliseret på Frederiksberg Slot i København, hvor den grønlandske minister (naalakkersuisoq, red.) for udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt, og forsvarsminister Morten Bødskov (S) holdt pressemøde.