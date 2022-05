Ligblomsten lugter af råddent kød og blomstrer i denne uge

Hvis den befinder sig i naturen, kan der gå op mod 15 år, inden den blomstrer, men takket være havens gartnere kan det lade sig gøre hvert andet år, skriver museet i pressemeddelelsen.

- Blomsten stammer fra Sumatras tropiske lavlandsregnskove. Her er arten truet ligesom rigtig mange andre planter og dyr på grund af blandt andet skovrydning, fortæller Louise Isager Ahl, som er botaniker på Statens Naturhistoriske Museum.

- Arbejdet med at passe Amorphophallus titanum og alle de andre arter, vi har her i Botanisk Have, er derfor vigtigt i forhold til bevaringen af verdens plantebiodiversitet for eftertiden, lyder det i pressemeddelelsen.

Man forventer, at ligblomsten blomstrer torsdag i denne uge, men der er også en chance for, at det først sker en af de efterfølgende dage. Det skriver museet tirsdag.