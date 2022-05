14/05/2022 KL. 14:15

For abonnenter

Miljøordfører om naturnationalparker og rewilding: »Jeg kan ikke forstå, at man bliver ved med at tale imod bedre vidende«

En pensioneret dyrlæge er bekymret for etableringen af 15 nye naturnationalparker. Hun frygter for klimaet og dyrevelfærden. Socialdemokratiets miljøordfører, Kasper Roug, er ved at være træt af debatten.