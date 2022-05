Pia Olsen Dyhr, SF’s formand, gav på sociale medier inden ambassadørens besøg udtryk for, at han burde holde sig »langt væk«. Hun mener, at markeringen er malplaceret. Hun fremhæver efter besøget, at ambassadøren ikke fik større opmærksomhed.

»Det havde ærlig talt heller ikke været til at bære, hvis han som repræsentant for den fascisme, vi ser i det russiske styre, og den sammenblanding mellem Ruslands ofre under Anden Verdenskrig og Ruslands forbrydelser i Ukraine, som Putin havde som tema i sin tale i dag, skulle have fået taletid på Bornholm i dag,« lyder det fra Pia Olsen Dyhr i et skriftligt svar.