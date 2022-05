Pige på fem år er druknet i ulykke nær børnehave

Nordjyllands Politi skal nu til at klarlægge forløbet før, under og efter ulykken. Derfor ønsker politiet mandag eftermiddag ikke at frigive yderligere oplysninger, fremgår det af pressemeddelelsen.

- Der er både et hensyn at tage til de pårørende, efterforskningen og børnehavnens børn og ansatte, siger politikommissær Michael Olesen.