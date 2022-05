Medie: Terrordømte Samsam blev tilbudt tre millioner af FE

Samsam blev i 2018 dømt ved en spansk domstol for under flere rejser til Syrien at have tilsluttet sig Islamisk Stat, IS.

Han afsoner aktuelt det femte af seks års fængsel.

DR beskriver på baggrund af kilder og Samsams egen beretning et lignende forløb.

Samsam mener selv, at det danske efterretningsvæsen har slået hånden af ham og ladt ham i stikken.

Han har nu sammen med sin advokat stævnet efterretningstjenesterne på grund af sagen. Han ønsker, at de anerkender, at han har arbejdet for dem.

Tilbuddet om kompensation skal være blevet diskuteret i forbindelse med samtaler om et forlig.