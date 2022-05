FDM kræver større parkeringsbåse til bredere biler

Vejdirektoratet, der står for anbefalingerne på området, oplyser, at man nu vil se på sagen.

- Er der kommet en større procentdel af større eller mindre biler, som berettiger, at mange bilister har brug for en større parkeringsplads, så ændrer vi vores anbefalinger, siger afdelingsleder Per Antvorskov, Vejdirektoratet, til DR.

Forventningen er, at man inden årets udgang kan være klar med et svar på, om den vejledende størrelse for parkeringsbåse skal ændres.