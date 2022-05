Kostskole-formand: Man bør undersøge kulturen på alle kostskoler

Han henviser til den såkaldte præfekt-ordning, som efter dokumentaren er blevet afskaffet på kostskolen. Det er en ordning, hvor udvalgte ældre elever har et ekstra ansvar for de yngre.

Ifølge formanden skal skolen til at kigge sine strukturer grundigt igennem og undersøge, om der er noget kendetegnende ved Herlufsholm, som lægger op til en hierarkisk opdeling af eleverne.

- Og så er man nødt til at sikre, at der er tillid mellem elever og lærere samt lærere og ledelsen, som gør, at hvis der sker ting, så bliver det rapporteret og handlet på det.

Herlufsholm har haft en whistleblowerordning, fortæller formanden, men udfordringen med sådan en ordning på elevsiden kan være, at man ikke kan garantere anonymitet, forklarer Karsten Suhr.