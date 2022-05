Hun forklarer, at Demensvenligt Danmark bruger ugen som en anledning til at få talt om demens og bryde nogle tabuer.

Med begivenheden sætter organisationen også fokus på demenssymbolet, som kan signalere til omgivelserne, at vedkommende der bærer det, hverken er fuld eller skør, men derimod kan have brug for forståelse og en hjælpende hånd.

Jeanne Granild Freytag har personligt oplevet svære situationer. For man kan jo ikke se demensen.

»En gang jeg skulle handle ind, var der en mand, der råbte mig ind i hovedet; kan du så for helvede få det her ned i en pose og skride af,« fortæller hun om en tilfældig indkøbstur, der fik en ubehagelig afslutning, fordi hun var for langsom til at få pakket sine varer.

Dog ønsker hun generelt at se lyst på tingene.

»Jeg har bestemt mig for at være glad og blive 102 år gammel. Jeg har to børnebørn og er et kreativt menneske. Men der er også dage, hvor jeg er nede i en kulkælder,« siger Jeanne Granild Freytag.

I den forbindelse har hun meget glæde af at komme i Aktivitetshuset for yngre med demens i København, hvor der er andre, som hun kan spejle sig i.